Стройматериалы в России в апреле незначительно подорожали

Цены на стройматериалы в России выросли в апреле 2023 года почти на 0,2%, сообщается в материалах Росстата.

"Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу и цемент тарированный – на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,7%, кирпич красный – на 0,5%, еврошифер и краски масляные, эмали – на 0,4%", – указывается в них.

Одновременно, по данным Росстата, цены на ламинат за апрель снизились – на 0,9%, линолеум – на 0,3%.