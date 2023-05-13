В Минфине США высказались о сроках наступления дефолта

Йеллен высказалась о сроках наступления дефолта и обещала назвать Конгрессу эту дату в течение двух недель. «Я не хочу конкретизировать, когда мы будем обновлять [данные]... но, несомненно, в течение следующих нескольких недель», — подчеркнула она.