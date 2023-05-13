Кабмин расширил границы территории опережающего развития на Сахалине

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Южная" на Сахалине. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина РФ.
"Принятое решение позволит создать условия для запуска программы "Дальневосточный квартал" в городе Корсакове на юге острова. Там на участке площадью 77 га будут построены новые жилые кварталы. Общий объем инвестиций составит более 65 млрд рублей", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что проект будет реализовываться с 2023 по 2036 год.
В кабмине добавили, что окончательные параметры проектов станут известны после конкурсного отбора компаний-застройщиков, которые получат статус резидентов ТОР "Южная".
Ранее подобные решения правительства позволили начать реализацию программы в Южно-Сахалинске. Кроме того, в рамках "Дальневосточного квартала" жилье планируется построить в Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Чите и других городах Дальневосточного федерального округа.