Кабмин расширил границы территории опережающего развития на Сахалине

"Принятое решение позволит создать условия для запуска программы "Дальневосточный квартал" в городе Корсакове на юге острова. Там на участке площадью 77 га будут построены новые жилые кварталы. Общий объем инвестиций составит более 65 млрд рублей", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что проект будет реализовываться с 2023 по 2036 год.