США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья

Стал известен российский товар, от которого экономика США зависит на 25%. О нем рассказала Анна Скиннер, аналитик издания Newsweek.

«Росатом» обеспечивает четверть ядерного топлива в США, и Соединенные Штаты продолжают платить за этот ресурс. В прошлом году они потратили в совокупности 1 миллиард долларов», - утверждает эксперт, ссылаясь на данные WSJ.

По ее словам, обогащение урана - это узкоспециализированный процесс, который возможен только в определенных странах, таких как Россия. РФ обладает одним из крупнейших в мире запасов урана, и перерабатывает его в обогащенный уран, который используется как ядерное топливо.