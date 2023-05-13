США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья
Стал известен российский товар, от которого экономика США зависит на 25%. О нем рассказала Анна Скиннер, аналитик издания Newsweek.
«Росатом» обеспечивает четверть ядерного топлива в США, и Соединенные Штаты продолжают платить за этот ресурс. В прошлом году они потратили в совокупности 1 миллиард долларов», - утверждает эксперт, ссылаясь на данные WSJ.
По ее словам, обогащение урана - это узкоспециализированный процесс, который возможен только в определенных странах, таких как Россия. РФ обладает одним из крупнейших в мире запасов урана, и перерабатывает его в обогащенный уран, который используется как ядерное топливо.
Коммерческие заводы по переработке урана действуют в России, Канаде, Китае и Франции. Однако Россия обладает самой мощной инфраструктурой для переработки.
Аналитики отмечают, что международный рынок ядерного топлива является достаточно конкурентным, но Россия прочно удерживает лидерские позиции.
«Российская государственная атомная компания «Росатом» является агрессивным поставщиком ядерного топлива и занимает значительную долю мирового рынка», - заявил Стивен Несбит, экс-президент Американского ядерного общества.
Ранее эксперт рассказал о глобальных последствиях санкций против «Росатома».