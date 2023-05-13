Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

В субботу Бастрыкин произнес речь на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в условиях украинского кризиса необходимо говорить не только об экономической безопасности страны, нужен дальнейший шаг.

Конфискацию отменили в 2003 году, но по мнению Бастрыкина, ее отсутствие «иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры». Он обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.