Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
России должна пойти по пути национализации основных отраслей экономики. С таким предложением выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.
В субботу Бастрыкин произнес речь на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в условиях украинского кризиса необходимо говорить не только об экономической безопасности страны, нужен дальнейший шаг.
«Следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - сказал Бастрыкин.
Также руководитель Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества преступников.
Конфискацию отменили в 2003 году, но по мнению Бастрыкина, ее отсутствие «иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры». Он обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.
Ранее в Крыму национализировали новые объекты, принадлежавшие украинским олигархам.