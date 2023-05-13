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Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики

России должна пойти по пути национализации основных отраслей экономики. С таким предложением выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
© РИА Новости

В субботу Бастрыкин произнес речь на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что в условиях украинского кризиса необходимо говорить не только об экономической безопасности страны, нужен дальнейший шаг.

«Следующая ступень - давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», - сказал Бастрыкин.

Также руководитель Следственного комитета предложил вернуть конфискацию имущества преступников.

Конфискацию отменили в 2003 году, но по мнению Бастрыкина, ее отсутствие «иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры». Он обратился к Минюсту с просьбой рассмотреть данное предложение.

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Ранее в Крыму национализировали новые объекты, принадлежавшие украинским олигархам.

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