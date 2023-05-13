Байден описал ситуацию с решением вопроса госдолга США

Байден заявил, что вопрос госдолга обсуждается, но решения еще нет
Президент США Джо Байден в субботу заявил, что правительство продвинулось в решении проблемы потолка госдолга, но реальный выход все еще не найден. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Журналист пресс-пула указал, что американский лидер на территории авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) недалеко от Вашингтона кратко прокомментировал идущие между Белым домом и Конгрессом переговоры.
"Они продвигаются", - сказал Байден, указав на наличие "реальной дискуссии".
При этом он добавил, что согласие еще не достигнуто.
Байден не ответил, на какой день запланирована его встреча с лидерами Конгресса, говорится в отчете пресс-пула.
В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без всяких условий.