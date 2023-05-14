Польша и западные страны поставили экономику Украины на первое место за «спасибо» от Киева вопреки своим интересам, сообщает Mysl Polska.

Они выделяются самыми глупыми идеями, чтобы услышать от украинского лидера Владимира Зеленского максимум «спасибо». По данным издания, экономика бывшей советской республики важнее для Европейского союза и для Варшавы, чем предприниматели и потребители в Польше.

Отмечается, что качество украинской сельскохозяйственной продукции вызывает сомнения, однако она заполнила магазины Польши, что привело к снижению цен. Кроме того, эмбарго на белорусские удобрения привело к тому, что польским бизнесменам невыгодно продавать свою продукцию, потому что им пришлось бы делать это ниже себестоимости.

Создается впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и даже для польских властей. Пытаясь оказать давление на другие страны, они не обращают внимания на то негативное влияние, которое могут иметь некоторые решения.