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В Польше пожаловались на негативные последствия помощи экономике Украины

Польша и западные страны поставили экономику Украины на первое место за «спасибо» от Киева вопреки своим интересам, сообщает Mysl Polska.

В Польше пожаловались на негативные последствия помощи экономике Украины
© ТАСС

Они выделяются самыми глупыми идеями, чтобы услышать от украинского лидера Владимира Зеленского максимум «спасибо». По данным издания, экономика бывшей советской республики важнее для Европейского союза и для Варшавы, чем предприниматели и потребители в Польше.

Отмечается, что качество украинской сельскохозяйственной продукции вызывает сомнения, однако она заполнила магазины Польши, что привело к снижению цен. Кроме того, эмбарго на белорусские удобрения привело к тому, что польским бизнесменам невыгодно продавать свою продукцию, потому что им пришлось бы делать это ниже себестоимости.

Создается впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и даже для польских властей. Пытаясь оказать давление на другие страны, они не обращают внимания на то негативное влияние, которое могут иметь некоторые решения.

В настоящее время Киеву нечего нам предложить, кроме дешевой сельхозпродукции и большого количества иммигрантов, которые не всегда хотят работать. Более того, они даже не собираются учить польский, не говоря уже об ассимиляции, заключает издание.

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