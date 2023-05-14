Стало известно о повреждении 75 процентов тепловой генерации на Украине

На Украине повреждено 75% тепловой генерации. Для восстановления требуется около 150 млн долларов. Таковы подсчеты исполнительного директора энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук, передает РИА Новости.

«Нашей компании надо отремонтировать девять энергоблоков мощностью полтора гигаватта, на что необходимо 5,5 миллиарда гривен», - сказал он.

Также в ремонте нуждаются 12 тысяч километров ЛЭП и 4 тысячи распределительных подстанций.

ВС РФ с прошлой осени наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонпрома, военного управления и связи Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, наблюдаются перебои с электроэнергией.