«Ъ»: спрос на аренду магазинов и офисов в Москве и Петербурге начал восстанавливаться

Спрос на аренду магазинов и офисов в Москве и Санкт-Петербурге в мае текущего года начал восстанавливаться.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что показатель Mall Index, который показывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговых площадей, в Москве в первых числах мая превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 2%.

Что касается Петербурга, показатели там увеличились на 4%.