$77.20+1.3284.25+1.36

Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией

осол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил о готовности российской стороны снять ограничения по отдельным позициям в торговле с республикой в ближайшее время. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь - 1».

Россия выразила готовность снять ограничения в торговле с Белоруссией
© новости Беларуси и мира / YouTube

По словам дипломата, на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсуждалась тема защиты общего союзного рынка. Крутой указал, что речь шла о возможности параллельного импорта и демпинга третьих стран.

Посол Белоруссии отметил, что Россия выразила готовность снять ограничения по некоторым товарам (ограничения имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства).

«Для нас критически важный сегмент это машиностроение», — подчеркнул Крутой, указав, что Минск планирует сохранить хотя бы доли своих предприятий по поставкам в России.

В марте прошлого года Россия сняла ограничения на поставки продукции ряда предприятий Белоруссии, производящих молочные и мясные продукты, а также корма. Молочную продукцию разрешили ввозить, в частности, компаниям «Милкавита», «Калинковичский молочный комбинат», «Верхний луг».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий