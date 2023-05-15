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Reuters: страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России

Лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters.

Reuters: страны G7 объявят о новых мерах против энергосектора России
© РИА Новости

По словам его источников из числа должностных лиц, новые меры, о которых лидеры государств "семерки" объявят на встрече 19-21 мая, будут направлены на предотвращение "обхода санкций с участием третьих стран", на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на "ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ".

Как уточняется в публикации, американские чиновники ожидают объявления "семерки" об изменении правил экспорта в РФ. Согласно новым нормам, "по крайней мере для определенных категорий товаров весь экспорт автоматически запрещается, если они не включены в перечень одобренных товаров". В материале говорится, что администрация президента США Джо Байдена "ранее добивалась от членов G7 согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если только они однозначно не внесены в черный список". США хотят, чтобы новый принцип соблюдался хотя бы в отношении тех поставок, которые, по их оценке, наиболее важны для оборонного потенциала РФ.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит Группы семи с 19 по 21 мая примет Хиросима. На него также приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.

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