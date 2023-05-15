ФНС может стать регулятором отрасли криптовалют

За Федеральной налоговой службой (ФНС) могут закрепить ответственность за регулирование криптовалют. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

По его словам, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС, поэтому логично, что и регулированием криптовалют должна заниматься эта же служба, считает Моисеев.

Как отметил замминистра, российские физические и юридические лица в базовом варианте смогут добывать криптовалюту, продавать её на внешнем рынке или держать у себя. Больше ничего делать нельзя — «ни купить обратно, ни расплатиться».

ФНС таким образом может стать входным окном для участников рынка. Далее информация поступает Центральный банк, а также в Росфинмониторинг, который проверит риски, связанные с отмыванием денег.