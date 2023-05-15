Страны Юго-Восточной Азии проявляют большой интерес к проектам в России

Большой интерес к финансированию проектов в рамках исламского банкинга проявляют страны Юго-Восточной Азии, особенно Малайзия и Индонезия, а также ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, сообщил "Российской газете" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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В России активное развитие этого института может начаться со следующего года. Внедрять исламский банкинг начнут в экспериментальном режиме в исламских республиках.

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Законопроект о проведении эксперимента в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. По словам депутата, закон о внедрении механизма исламского банкинга в России будет принят в июне этого года. "Я думаю, что со следующего года активно пойдет развитие этого механизма. Сбер активно включился в процесс, они могут запустить довольно быстро", - сказал Аксаков.

При этом он отметил, что в дискуссии по внедрению партнерского финансирования участвовали республики, где преобладает мусульманское население. "Самый большой интерес проявляет Татарстан. Я так понимаю, у них очень хорошие контакты с зарубежными партнерами из исламских стран", - добавил депутат.

Аксаков рассчитывает на то, что исламские страны активно начнут финансировать различные проекты в России, используя этот канал, после принятия соответствующего закона.

"Интересное предложение - цифровые финансовые активы в этот процесс запустить. Я озвучил, что мы посмотрим. Подкорректировать законопроект по ЦФА (цифровым финансовым активам - ред.). Можно такую поправку внести, которая учитывает специфику исламского банкинга, чтобы этот канал задействовали для привлечения зарубежного финансирования с исламских стран в нашу страну", - добавил он.

Аксаков пояснил, что ЦФА, которые построены на блокчейне, хороши тем, что позволяют скрыть от партнеров из недружественных стран сделки, которые смогут проводить зарубежные участники, например, на основе исламского финансирования.

Депутат также добавил, что есть предложение увеличить требование к капиталу участников экспериментального режима с 10 млн до 25 млн рублей с 1 января 2024 года, однако в Госдуме считают целесообразным увеличение до 15 млн рублей. "Но это тоже много, я считаю. За такой короткий промежуток времени. Еще подискутируем", - отметил он.

ЦФА - это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.