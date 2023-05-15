Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит
Правительство расширяет возможности получения льготного кредита для компаний, которые заняты разработкой программного обеспечения. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение расходов.
Как отметил премьер, поручение обеспечить независимость России от иностранного софта дал президент России Владимир Путин. В рамках его выполнения правительство расширяет программу поддержки компаний льготными кредитами с максимальной ставкой под 3% годовых.
«Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным», — отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что изменения позволят воспользоваться поддержкой государства еще большему числу предпринимателей. Это поможет им выпускать современные и востребованные на российском рынке продукты.