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Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит

Правительство расширяет возможности получения льготного кредита для компаний, которые заняты разработкой программного обеспечения. Как сообщает РИА Новости, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение расходов.

Правительство расширит возможности для IT-компаний получить льготный кредит
© globallookpress.com

Как отметил премьер, поручение обеспечить независимость России от иностранного софта дал президент России Владимир Путин. В рамках его выполнения правительство расширяет программу поддержки компаний льготными кредитами с максимальной ставкой под 3% годовых.

«Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для IT-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным», — отметил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что изменения позволят воспользоваться поддержкой государства еще большему числу предпринимателей. Это поможет им выпускать современные и востребованные на российском рынке продукты.

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