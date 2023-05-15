Грядущий спад российской экономики по итогам 2023 года оценивается в 0,9%. При этом в 2024 году ВВП страны начнет расти и затем достигнет 1,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на Весенний экономический прогноз Еврокомиссии (ЕК) на 2023-2024 годы.

Ранее ожидалось, что по итогам 2023 года спад российской экономики составит 3,2%, в 2024 году прогнозировался более умеренный рост - на 0,9%. Такие данные содержатся в документе, который был опубликован осенью.

Также отмечается, что инфляция в России в текущем году составит 6,4%, а в 2024 году - 4,6%. ЕК дала прогноз и по уровню безработицы в стране. Так, согласно ожиданиям, он составит 3,7% в 2023 году и 4% - в 2024-м. До этого прогнозировалось, что безработица будет на уровне 4,5% в 2023 году и 4,6% в – 2024-м.

По мнению авторов прогноза, инвестиции, которые будут осуществляться на государственном уровне, поддержат модернизацию внутренней производственной инфраструктуры. Также они считают, что имеющиеся бюджетные стимулы целиком компенсируют большинство негативных изменений в экономике.

По мнению специалистов, инвестиционная активность в российской экономике не сохранит темпы предыдущего года.