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Эксперт МГУ рассказал о выгоде перехода России на расчеты в юанях

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что сейчас России выгодны расчеты в юанях, так как на них согласны многие страны, в том числе и за пределами Азии. Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт МГУ рассказал о выгоде перехода России на расчеты в юанях
© globallookpress.com

При этом предположить, какие риски расчетов в юанях могут возникнуть через 10-15 лет, пока нельзя, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что первоначально с расчетами в долларах тоже не было проблем, но «галлопирующий разрыв между рублем и долларом привел к большим неприятностям».

Одним из возможных рисков расчетов в юанях в долгосрочной перспективе Маслов назвал привязку России к устойчивости китайской экономики.

«Для России это очень интересный переход. Это секьюритизирует, хеджирует очень многие риски в этом плане. Самое главное - создает новое экономическое пространство…» - сказал Маслов.

Он отметил, что к расчетам в юанях готова Бразилия и другие страны БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР).

В апреле 2023 года объем сделок в юанях на Московской бирже установил новый рекорд дневного оборота и составил почти 25,2 миллиарда рублей. При этом сообщалось, что за январь-март юань вырос к рублю на 20 процентов - гораздо заметнее, чем доллар и евро.

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