Эксперт МГУ рассказал о выгоде перехода России на расчеты в юанях

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что сейчас России выгодны расчеты в юанях, так как на них согласны многие страны, в том числе и за пределами Азии. Об этом сообщает «Прайм».

При этом предположить, какие риски расчетов в юанях могут возникнуть через 10-15 лет, пока нельзя, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что первоначально с расчетами в долларах тоже не было проблем, но «галлопирующий разрыв между рублем и долларом привел к большим неприятностям».

Одним из возможных рисков расчетов в юанях в долгосрочной перспективе Маслов назвал привязку России к устойчивости китайской экономики.

«Для России это очень интересный переход. Это секьюритизирует, хеджирует очень многие риски в этом плане. Самое главное - создает новое экономическое пространство…» - сказал Маслов.

Он отметил, что к расчетам в юанях готова Бразилия и другие страны БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР).