Евросоюз сумел избежать рецессии

Европейский союз сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния на экономику украинского конфликта и диверсификации поставок и значительного снижения потребления газа на фоне санкционного давления на Россию. Об этом говорится в Европейской комиссии на весну 2023 года от 15 мая.

Отмечается, что ЕК повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы, ожидается, что к 2024 году рост ускорится до потенциально возможных 1,7 процента.

ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание России, в том числе за счет введения запрета на транзит через Россию в третьи страны европейских товаров, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В настоящее время этот вопрос обсуждается, на него существуют различные точки зрения.

В отчете Еврокомиссии также говорится, что дальнейшее снижение от ископаемого топлива снизит риск возможных ценовых шоков. Рецессии, согласно отчета, удалось избежать в том числе за счет снизившихся цен на нефть и газ.

«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году. Однако риски слишком велики, чтобы чувствовать себя комфортно: мы должны сохранять бдительность», — подчеркнул комиссар по экономике Паоло Джентилони.