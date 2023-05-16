В США оценили объем вложений России в государственные ценные бумаги

Министерство финансов США оценило объем вложений России в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Отмечается, что в марте он вырос с 75 до 77 миллионов долларов, передает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

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Это стало незначительным увеличением на фоне длительного сокращения вложений. Так, в марте 2022 года он держался на уровне чуть выше двух миллиардов долларов, в сентябре составил 2,015 миллиарда, к декабрю 2022 года снизился до 629 миллионов и достиг 75 миллионов в феврале 2023 года.

На долгосрочные облигации в марте пришлось 68 миллионов долларов, на краткосрочные — девять миллионов.