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В России заявили об исчерпании потенциала санкций на российскую нефть

Потенциал санкций Запада на российскую нефть исчерпан. Об этом заявили радиостанции «Говорит Москва» в Фонде энергетической безопасности.

В России заявили об исчерпании потенциала санкций на российскую нефть
© globallookpress.com

Там отметили, что страны уже ввели все возможные рестрикции. В организации указали на отсутствие других инструментов давления на РФ.

По словам ведущего эксперта организации Игоря Юшкова, властям США и стран ЕС невыгодно, чтобы Россия снизила экспорт энергоносителей. По его словам, это связано с тем, что ситуация отразится на их цене.

«Они не хотят, чтобы кто-то перестал покупать у России те же самые углеводороды. Они для этого и придумали потолок цены — эту санкцию уникальную, где можно покупать по любым ценам сколько угодно российской нефти», — добавил специалист.

Он также обратил внимание на то, что Россия, вероятно, скупила большое количество танкеров. Юшков подчеркнул, что в настоящее время порядка 500 штук работает на перевозку российской нефти и нефтепродуктов. Высока вероятность того, что часть этих танкеров куплена аффилированными с Россией компаниями, отметил собеседник.

Накануне агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Группы семи на саммите в Японии собираются объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.

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