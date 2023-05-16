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Определен маршрут нового газопровода из России в Китай через Казахстан

Обсуждается вопрос строительства газопровода из России в Китай через территорию Казахстана. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, пишет ТАСС.

Определен маршрут нового газопровода из России в Китай
© globallookpress.com

«Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в КНР. Предварительно определен маршрут, обговариваются условия строительства», - пояснил он.

При этом Саткалиев отметил, что также «в достаточно конструктивном ключе» идут переговоры о возможности транзита российского газа в Узбекистан.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что Китай «много лет является крупнейшим стратегическим партнером, в том числе в области энергетического сотрудничества». В частности, Москва и Пекин достигли соглашения по вопросу поставок природного газа из России в КНР по «дальневосточному» маршруту, что стало «серьезным шагом в газовом взаимодействии двух стран», отметил он.

При этом в январе «Газпромом» была подписана дорожная карта о сотрудничестве в газовой отрасли с министерством энергетики Узбекистана.

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