Страны ЕС в апреле снизили потребление газа на 7%

Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в апреле 2023 года снизилось на 7% в годовом выражении, до 28 млрд куб. м, из-за теплой погоды и добровольного сокращения спроса на газ. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 35% в прошлом месяце, а потребление газа Китаем в марте выросло на 6,5%, говорится в отчете Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ).

В целом общее потребление газа в ЕС в январе - апреле сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 141 млрд куб. м.

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"В апреле 2023 года общее потребление газа в Европейском союзе снизилось на 7% в годовом выражении и достигло 28 млрд куб. м. Более высокие, чем обычно, температуры по всей Европе способствовали снижению спроса на газ для отопления в жилом секторе. Температура в апреле была на 0,3 градуса выше, чем в среднем за 1991-2020 годы. Более того, внедрение регламента ЕС о добровольном сокращении спроса на газ на 15% повлияло на потребление газа в Европе в течение месяца. Несмотря на засуху, менее ветреную погоду и снижение добычи угля в течение месяца в ЕС, потребление газа в секторе производства электроэнергии снизилось на 8% в годовом исчислении", - говорится в документе.

При этом падение спотовых цен на газ в Европе привело к небольшому восстановлению потребления газа в промышленном секторе.

В частности, спрос на газ в Германии в апреле упал на 8,5% - до 6,5 млрд куб. м, в Италии - на 9%, до 4,8 млрд куб. м, во Франции - на 11%, до 2,7 млрд куб. м, в Испании - на 12%, до 2,1 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 9% - до 5 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в марте, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 6,5% год к году - до 33 млрд куб. м (в I квартале 2023 г. спрос вырос на 2% - до 97,2 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в апреле составил 14 млрд куб. м, что на 3% выше, чем в марте, и на 31% меньше показателя годом ранее. В целом в январе - апреле 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 35% - до 52,4 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 8 млрд кубометров (падение на 77%), на Норвегию - 30 млрд куб. м (-6%), 10 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 57%, российского - 15%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце выросли на 14% - до 12,4 млн тонн - самого высокого значения с декабря 2022 г. Нидерланды, Германия, Бельгия, Турция и Италия способствовали росту импорта СПГ Европой, компенсируя снижение поставок во Францию и Испанию. Импорт СПГ странами Азии снизился на 0,2% - до 22,14 млн тонн. Всего в январе - апреле 2023 года Европа импортировала 47,28 млн тонн (+10%), Азия - 89,12 млн тонн (+3%). Поставки СПГ в Китай продолжили восстановление - в апреле был зафиксировал самый высокий рост в годовом выражении с сентября 2021 года.

Мировой экспорт СПГ в апреле вырос на 6% год к году - 35,58 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 7% - 141,59 млн тонн.