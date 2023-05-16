ООН оценила стоимость восстановления экономики Украины

«Экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры в результате войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, в том числе, заем МВФ и прямую бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США, экономика страны, скорее всего, будет стагнировать в 2023 году. Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 миллиарда долларов», – сказано в докладе.