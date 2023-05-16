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ООН оценила стоимость восстановления экономики Украины

Согласно докладу ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», на сегодняшний день экономика Украины находится в стагнации, а стоимость её восстановления оценивается в 411 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

ООН оценила стоимость восстановления экономики Украины
© globallookpress.com

Согласно документу, украинской экономике не помогает даже прямая финансовая помощь стран-союзников.

«Экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры в результате войны и сократилась на 29,1% в 2022 году. Несмотря на внешнюю финансовую помощь, в том числе, заем МВФ и прямую бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США, экономика страны, скорее всего, будет стагнировать в 2023 году. Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 миллиарда долларов», – сказано в докладе.

Ранее премьер Великобритании и глава Еврокомиссии обсудили поддержание антироссийских санкций.

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