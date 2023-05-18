Япония сократила импорт угля из России на 80,8%

Япония в апреле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 554,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг Минфином страны данные.

Согласно этим сведениям, в прошлом месяце Япония снизила импорт овощей из России на 75,1%, импорт рыбы и морепродуктов - на 31,4%.

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Также в апреле Япония сократила импорт российского угля на 80,8%, а сжиженного природного газа (СПГ) - на 10,6%.

Кроме того, как следует из этих данных, Япония в апреле вновь не закупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Вместе с тем сокращение закупок российского СПГ произошло на фоне снижения общего объема импорта Японией этого вида топлива на 18,7%. Импорт угля в апреле также сократился на 1,6%, а нефти - на 10%.

Также в ведомстве сообщили, что в апреле Япония нарастила на 300% импорт медицинских изделий из РФ, экспорт таких товаров из Японии в Россию также вырос на 23,8%.

Импорт железа и стали из России сократился на 35,8%, цветных металлов - на 68,1%. В то же время экспорт цветных металлов в Россию вырос на 350%, а стали - сократился на 97,9%.

Общие данные

Экспорт из Японии в Россию вырос в апреле на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на фоне сокращения общего объема товарооборота на 49,5%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе опубликованной в четверг статистики Минфина Японии.

Так, экспорт из Японии в РФ составил 33,835 млрд иен (около $245,78 млн), при этом только на транспортные средства, экспорт которых в Россию вырос на 71,8%, пришлось 73,6% всех поставок в РФ. Среди них экспорт автомобилей вырос на 77%: было поставлено более 20 тыс. авто. В статистике не указано, были ли это новые или подержанные транспортные средства, однако, как сообщал ранее ТАСС японский эксперт в сфере торговли, в первом квартале 2023 года в РФ не было поставлено ни одного нового автомобиля.

Импорт же из РФ, наоборот, сократился сразу на 61,9%, до 71,902 млрд иен (около $522,32 млн), из которых 61,2% приходится на энергоресурсы - сжиженный природный газ и уголь.