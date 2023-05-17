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В Испании заявили о неизбежности запрета на закупки российского газа в Европе

В будущем Евросоюз введет запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) в России, и это произойдет «скорее рано, чем поздно», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера. Ее слова приводит Reuters.

В ЕС заявили о неизбежности запрета на закупки российского газа
© ТАСС

«Если мы хотим быть последовательными, мы должны заявить, что не будем принимать российский СПГ. Нас всех мог бы устроить такой сценарий. Со временем будет все проще принять это решение о запрете импорта СПГ из России», — сказала Рибера.

В марте министр обратилась к испанским импортерам СПГ и крупнейшим операторам с просьбой не заключать новые контракты на поставки газа с Россией по истечении старых. Теперь Рибера заявила, что все компании пообещали не подписывать новые контракты.

Ранее с аналогичным предложением к европейским компаниям выступила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, напоминает Reuters.

В марте страны Евросоюза договорились, что будут искать юридический вариант для блокировки поставок СПГ из России без введения санкций. Министры энергетики стран-участниц блока предложили, чтобы новые правила европейского газового рынка предполагали возможность для правительств временно запрещать российским и белорусским экспортерам газа бронировать мощности инфраструктуры для поставок СПГ в Европу.

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