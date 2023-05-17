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Названы главные угрозы газовой безопасности Европы

В европейских странах указывают на наличие четырех основных рисков для газовой безопасности. Речь идет о бурном росте экономики КНР, резком похолодании, прекращении поставок газа из России в Европу и неожиданных «инцидентах», таких как подрыв газопроводов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников из стран ЕС.

Названы четыре главные угрозы газовой безопасности Европы
© globallookpress.com

Диверсии влияют на энергетическую инфраструктуру ЕС, в этой связи они являются одной из самых серьезных угроз, говорится в публикации. Норвегия уже усилила наблюдение за Северным морем.

По словам одного из чиновников Еврокомиссии, в настоящее время «ситуация с газовой безопасностью выглядит нормально», однако в случае взрыва газопровода в Норвегии положение дел изменится.

Норвегия – крупнейший в Европе поставщик газа. Стране удалось нарастить собственную добычу в Северном море после того, как российская сторона прекратила поставки по «Северному потоку» и другим трубопроводам. В 2022 году Норвегия поставила в ЕС и Великобританию более 100 миллиардов кубометров газа.

Накануне газета Politico назвала маловероятным включение в 11-й пакет санкций против Москвы запрета на импорт трубопроводного газа из России. Отмечалось, что идею не поддержали в Брюсселе.

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