Названы четыре главные угрозы газовой безопасности Европы

В европейских странах указывают на наличие четырех основных рисков для газовой безопасности. Речь идет о бурном росте экономики КНР, резком похолодании, прекращении поставок газа из России в Европу и неожиданных «инцидентах», таких как подрыв газопроводов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников из стран ЕС.

Диверсии влияют на энергетическую инфраструктуру ЕС, в этой связи они являются одной из самых серьезных угроз, говорится в публикации. Норвегия уже усилила наблюдение за Северным морем.

По словам одного из чиновников Еврокомиссии, в настоящее время «ситуация с газовой безопасностью выглядит нормально», однако в случае взрыва газопровода в Норвегии положение дел изменится.

Норвегия – крупнейший в Европе поставщик газа. Стране удалось нарастить собственную добычу в Северном море после того, как российская сторона прекратила поставки по «Северному потоку» и другим трубопроводам. В 2022 году Норвегия поставила в ЕС и Великобританию более 100 миллиардов кубометров газа.