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ФАС заявила о необходимости распространить режим параллельного импорта на все товары в РФ

Федеральная антимонопольная служба России считает, что в стране следует распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Таким мнением поделился глава ведомства Максим Шаскольский.

ФАС призвала распространить параллельный импорт на все товары
© РИА Новости

15 мая вице-премьер – глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по той продукции, в которой будет сохраняться потребность рынка РФ.

Министр подчеркнул, что ведомство изучит объемы поставок и при необходимости вернет товары бренда Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.

При этом ранее Мантуров заявлял, что Минпромторг планирует сокращать список поставляемых таким способом товаров для мотивации некоторых производителей.

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