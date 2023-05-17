ФАС призвала распространить параллельный импорт на все товары

Федеральная антимонопольная служба России считает, что в стране следует распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Таким мнением поделился глава ведомства Максим Шаскольский.

15 мая вице-премьер – глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по той продукции, в которой будет сохраняться потребность рынка РФ.

Министр подчеркнул, что ведомство изучит объемы поставок и при необходимости вернет товары бренда Duracell в перечень продукции для параллельного импорта.