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Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию

За I квартал текущего года Россия на рекордную сумму экспортировала товаров в Индию. РФ впервые оказалась вторым крупнейшим поставщиком этой страны. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно анализу данных индийского министерства торговли и промышленности, с января по март экспорт вырос в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Таким образом, он достиг $15,5 млрд, что стало наибольшим показателем за один квартал в истории.

Основным поставщиком товаров в эту страну остается Китай. Сейчас поставки китайских товаров в Индию снизились 15,4% — до $22,6 млрд. На третьем месте находятся ОЭА – они поставили товаров на $12,7 млрд, что на $0,6 млрд меньше, чем в 2022 году.

На 4 месте по поставкам США, хотя их импорт уменьшился на 8,8% за год. 5 место заняла Саудовская Аравия – страна поставила Индии товаров на 10,9% меньше, чем в 2022 году.

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Между тем, экспорт в Россию из Индии вырос на 33% — до $946,6 млн, а товарооборот между странами вырос в 4,1 раза — до $16,45 млрд.

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