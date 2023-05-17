Федеральная антимонопольная служба считает необходимым распространить режим параллельного импорта на все категории товаров, чтобы правообладатели и дистрибьюторы не могли устанавливать «монопольно высокие цены». Об этом в интервью РБК заявил глава ФАС РФ Максим Шаскольский.

В конце марта 2022 года на фоне введения западными странами антироссийских санкций правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых видов продукции. Это означает, что ряд товаров можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, однако товары должны быть оригиналом, а не подделкой.

В утвержденный Минпромторгом список товаров, которые разрешены для параллельного импорта, вошли косметические компоненты, электроника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти.

По мнению Шаскольского параллельный импорт является «возвратом к нормальной экономической действительности».

«Я хочу отметить, что механизм параллельного импорта, который реализуется в рамках международного принципа исчерпания прав, — это не мера противодействия внешнеэкономическим санкциям. Это возврат к нормальной экономической действительности, которая действовала в России до 2002 года и сегодня действует во многих странах мира», - пояснил он.

При этом глава ФАС отметил, что считает необходимым распространить механизм параллельного импорта «вообще на все» и установить на территории России «международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года».

«Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены. Есть позиция Минпромторга, и мы с пониманием к ней относимся: те предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, обеспечивают поставку товаров, — вот их можно исключить временно из параллельного импорта», - считает он.