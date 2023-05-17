Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не знаком с предложением отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине, и переадресовал журналистов за подробностями к авторам инициативы.

"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше за разъяснениями обращаться к авторам", - сказал представитель Кремля в среду.