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Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не знаком с предложением отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине, и переадресовал журналистов за подробностями к авторам инициативы.

"Я, честно говоря, ничего не знаю об этих инициативах, не слышал, не видел, не знаю, кто их высказывает. Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше за разъяснениями обращаться к авторам", - сказал представитель Кремля в среду.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о решении начать работу над обращением в Конституционный суд РФ об отмене указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР от 19 февраля 1954 года.

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