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Bloomberg: JPMorgan Asset Management считает неизбежной рецессию в США

Компания JPMorgan Asset Management прогнозирует, что рецессия в США неизбежна, а Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки к третьему кварталу. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

В США предупредили о неизбежности рецессии
© globallookpress.com

"Инфляция слишком высока, и для ее снижения потребуется рецессия", - приводит агентство слова Шеймуса Мак Горейна, руководителя отдела процентных ставок в лондонском офисе компании.

По его словам, банковский кризис в США "сделал рецессию еще более вероятной". Он считает, что ФРС изменит свою политику и снизит процентные ставки уже в сентябре. Мнение Мак Горейна расходится с прогнозами Goldman Sachs Group и Barclays, которые предполагают, что ФРС будет снижать процентные ставки в 2023 году менее агрессивно, чем предсказывают рынки.

В марте финрегулятор повысил ставку всего на 25 б.п., до 4,75 - 5,0%. В мартовском прогнозе ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США на 2023 год - до 0,4% с 0,5%. Прогноз экономического роста на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, на 2025 год улучшен - до 1,9% с 1,8%.

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