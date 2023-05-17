В США предупредили о неизбежности рецессии

Компания JPMorgan Asset Management прогнозирует, что рецессия в США неизбежна, а Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки к третьему кварталу. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"Инфляция слишком высока, и для ее снижения потребуется рецессия", - приводит агентство слова Шеймуса Мак Горейна, руководителя отдела процентных ставок в лондонском офисе компании.

По его словам, банковский кризис в США "сделал рецессию еще более вероятной". Он считает, что ФРС изменит свою политику и снизит процентные ставки уже в сентябре. Мнение Мак Горейна расходится с прогнозами Goldman Sachs Group и Barclays, которые предполагают, что ФРС будет снижать процентные ставки в 2023 году менее агрессивно, чем предсказывают рынки.