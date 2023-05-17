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Берлин задумал направить активы РФ для возмещения ущерба Украине

Правительство Германии изучает механизмы возмещения ущерба Украине из-за конфликта, в том числе через использование российских активов, сообщил Reuters представитель германского правительства.

ФРГ намерена направить активы РФ на возмещение ущерба Украине
© globallookpress.com

Во время встречи в Рейкьявике канцлер ФРГ Олаф Шольц был в числе европейских лидеров, которые согласились создать реестр ущерба от конфликта на Украине, пишет агентство.

Шольц также заявил, что правительство намерено принять прагматичные меры для предотвращения обхода санкций, наложенных на Россию, что, по-видимому, смягчит призывы США к более широкому запрету на экспорт.

Американские официальные лица ожидают, что члены G7 согласятся скорректировать свой подход к санкциям, чтобы, по крайней мере, экспорт для определенных категорий товаров был автоматически запрещен, если только они не включены в список разрешенных товаров.

Ранее сообщалось, что Швейцария рассматривает возможность использовать российские активы для восстановления Украины.

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