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В ЕС рассказали о пути попадания санкционки в Россию

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Брюссель зафиксировал подозрительный рост торговых потоков из ЕС в Казахстан, Киргизию и Армению, сообщает Sputnik Армения. В Евросоюзе считают, что оттуда в Россию идут попадающие под санкции товары.

В ЕС рассказали о пути попадания санкционки в Россию
© globallookpress.com

О путях обхода санкций Джентилони рассказал, представляя проект реформы Таможенного союза ЕС, разработанный Еврокомиссией.

«Различия в таможенных системах отдельных стран ЕС позволяют тем, кто хочет обойти наши санкции, делать это, благодаря пробелам в отдельных системах…» - подчеркнул он.

Он рассказал, что экспорт из ЕС в Казахстан вырос на 185 миллионов евро, в то же время на 186 миллионов вырос экспорт из Казахстана в РФ.

«Я ни на кого не указываю пальцем, но это очевидно», - сказал еврокомиссар.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС введет 11-й пакет санкций против России и попытается пресечь попытки Москвы обойти санкции.

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс подчеркивала, что не стоит недооценивать усилия, которые Россия предпримет «со своими друзьями по всему миру», чтобы обойти европейские ограничения.

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Минфин США опубликовал список стран, помогающих России обходить санкции, в их числе - Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. МакГиннесс отмечала, что физические и юридические лица из этих стран, не соблюдающие ограничения ЕС, также попадут под санкции.

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