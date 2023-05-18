В России выросли продажи шампанского

Объем продаж шампанского в российских розничных магазинах в январе — апреле 2023 года вырос на 7,6% относительно аналогичного периода 2022 года, до 5,972 млн декалитров (дал). Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования.

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При этом продажи водки в первые четыре месяца 2023 года упали на 0,2%, до 24,207 млн дал.

В то же время покупки виноградных вин выросли на 3,2%, до 17,412 млн дал, ликерные вина купили на 149,4% больше по сравнению с январем — апрелем 2023 года (420,2 тыс. дал).

По данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился на 3%, до 70,99 млн дал. Слабоалкогольные напитки приобрели за отчетный период на 17,3% больше, всего — 5,584 млн дал.