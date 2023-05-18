$80.76+0.7887.57+0.41

Продажи шампанского в России в январе - апреле выросли на 7,6%, а водки - упали на 0,2%

Объем продаж шампанского в российских розничных магазинах в январе — апреле 2023 года вырос на 7,6% относительно аналогичного периода 2022 года, до 5,972 млн декалитров (дал). Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования.

В России выросли продажи шампанского
© Газета.ru

При этом продажи водки в первые четыре месяца 2023 года упали на 0,2%, до 24,207 млн дал.

В то же время покупки виноградных вин выросли на 3,2%, до 17,412 млн дал, ликерные вина купили на 149,4% больше по сравнению с январем — апрелем 2023 года (420,2 тыс. дал).

По данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился на 3%, до 70,99 млн дал. Слабоалкогольные напитки приобрели за отчетный период на 17,3% больше, всего — 5,584 млн дал.

В первой половине мая агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Минздрава написало, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на продажу крепкого алкоголя в период с 20:00 часов до 11:00 часов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий