$80.76+0.7887.57+0.41

Две недели до возможного дефолта США: что важно знать

Остается две недели до возможного наступления дефолта США. РИА Новости узнало все детали.

Агентство напоминает о том, что в настоящее время потолок госдолга составляет $31,4 трлн. Технически США достигли его в начале текущего года, однако, как отмечается, «экстраординарные» меры властей отсрочили момент наступления дефолта.

Кроме того, в публикации говорится, что республиканцы, которые контролируют палату представителей, «увязывают расширение лимитов с утверждением программы сокращения расходов».

Инвестор предрек миру кризис хуже событий 2008 года

Согласно данным американского Минфина, США уже 1 июня не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если договоренность долгосрочном увеличении лимитов заимствований не будет достигнута.

Также подчеркивается, что администрация США считает возможный дефолт «катастрофой», но в действительности оценить масштаб проблематично. Это, как утверждается, связано с тем, что такой ситуации еще не было.

По данным Белого дома, за затяжным дефолтом последует резкая рецессия. Отмечается, что лишиться работы могут более 8 млн граждан США. Кроме того, ожидается, что ВВП снизится на 6% в III квартале, а фондовый рынок рухнет на 45%.

Вместе с тем эксперты допускают, что республиканцам и Белому дому удастся договориться о краткосрочном повышении долгового потолка.

Ранее информацию о том, что с 1 июня 2023 года в США может наступить дефолт, подтвердили в американском Минфине.

22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий