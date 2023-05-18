Две недели до возможного дефолта США: что важно знать

Остается две недели до возможного наступления дефолта США. РИА Новости узнало все детали.

Агентство напоминает о том, что в настоящее время потолок госдолга составляет $31,4 трлн. Технически США достигли его в начале текущего года, однако, как отмечается, «экстраординарные» меры властей отсрочили момент наступления дефолта.

Кроме того, в публикации говорится, что республиканцы, которые контролируют палату представителей, «увязывают расширение лимитов с утверждением программы сокращения расходов».

Согласно данным американского Минфина, США уже 1 июня не смогут в полном объеме обслуживать свои обязательства, если договоренность долгосрочном увеличении лимитов заимствований не будет достигнута.

Также подчеркивается, что администрация США считает возможный дефолт «катастрофой», но в действительности оценить масштаб проблематично. Это, как утверждается, связано с тем, что такой ситуации еще не было.

По данным Белого дома, за затяжным дефолтом последует резкая рецессия. Отмечается, что лишиться работы могут более 8 млн граждан США. Кроме того, ожидается, что ВВП снизится на 6% в III квартале, а фондовый рынок рухнет на 45%.

Вместе с тем эксперты допускают, что республиканцам и Белому дому удастся договориться о краткосрочном повышении долгового потолка.