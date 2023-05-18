На саммите G7 ЕС обсудит санкции против алмазов из России

Евросоюз на саммите G7 в Хиросиме обсудит санкции против алмазов из России, эта тема может быть упомянута в итоговом заявлении, но практических решений пока не ожидается. Об этом сообщил в четверг источник в ЕС на брифинге в преддверии саммита G7 19-21 мая.
"С точки зрения санкций против России все большее значение обретает вопрос алмазов. Мы ожидаем, что эта тема будет поднята в итоговом заявлении "семерки". Конкретных предложений Брюссель пока не выдвигал, поскольку необходимы предварительные консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен [на нефть и нефтепродукты], ЕС не может ввести такие санкции самостоятельно. Для этого надо решить принципиальный вопрос - создать механизм отслеживания происхождения алмазов", - заявил он.
"Чтобы ограничить экспорт Россией алмазов, сначала нужно обеспечить их отслеживаемость", - уточнил дипломат.
Одним из главных противников введения односторонних санкций ЕС на алмазы из России выступает Бельгия, которая опасается, что если санкции не станут общемировыми, то российский экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а алмазный бизнес Антверпена понесет огромные убытки, которые королевство пока даже не может оценить.