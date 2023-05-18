На саммите G7 ЕС обсудит санкции против алмазов из России

"С точки зрения санкций против России все большее значение обретает вопрос алмазов. Мы ожидаем, что эта тема будет поднята в итоговом заявлении "семерки". Конкретных предложений Брюссель пока не выдвигал, поскольку необходимы предварительные консультации с партнерами. Как и в вопросе с потолком цен [на нефть и нефтепродукты], ЕС не может ввести такие санкции самостоятельно. Для этого надо решить принципиальный вопрос - создать механизм отслеживания происхождения алмазов", - заявил он.