Сбер улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Сбер скорректировал в лучшую сторону прогноз по росту ВВП России в 2023 году с нулевого до около 1%. С таким заявлением выступил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов, передает ТАСС.

По его словам, с учетом масштаба деятельности Сбера на результаты существенное влияние оказывает экономическая ситуация в стране. Вице-президент указал на быстрое восстановление экономической активности. Он отметил, что это происходит благодаря оживлению внутреннего спроса на фоне улучшения потребительских настроений.

Скворцов обратил внимание на то, что банком был улучшен прогноз по росту банковских сегментов. Он указал на увеличение прогноза по росту корпоративного кредитного портфеля в 2023 году до 13-15% с 10-12%.

Спрогнозирован и рост розничного кредитования в 2023 году т на уровне 14-16% с 11-13%. Увеличился также прогноз по росту средств физлиц до 12-14% с 7-9%.

Как указали в Сбере, не изменился прогноз по росту средств юрлиц (остался на уровне 18-20%).