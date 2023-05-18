Bloomberg: евро теряет позиции в международных платежах

В апреле 2023 года использование евро в международных платежах упало до самого низкого уровня за три года. Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время выросло количество международных платежей в долларах, а доля китайского юаня выросла до самого высокого уровня за пять месяцев.

Данные международной системы межбанковских платежей SWIFT показали, что доля трансграничных транзакций с использованием евро упала до 31,74 процента от общего объема в апреле (с 32,64 процента в марте). Использование доллара выросло с 41,74 до 42,71 процента.

Доля фунта стерлингов увеличилась с 6,19 до 6,58 процента, а доля китайского юаня достигла 2,29 процента.

В мире также растет доля расчетов стран в национальных валютах. Ранее сообщалось, что экспорт Турции с использованием национальной валюты, турецких лир, увеличился на 89,1 процента за первые три с половиной месяца 2023 года, а импорт в лирах вырос на 170,8 процента.