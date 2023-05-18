ЦБ назвал сроки возврата инфляции в России к цели вблизи 4%

Центробанк РФ ожидает, что инфляция вернется к целевому уровню вблизи 4% в 2024 году. Это следует из доклада Банка России для общественных консультаций «Обзор денежно-кредитной политики».

«После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году», — следует из документа.

В обзоре говорится, что годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, а за период 2017-2021 годов она в среднем составила 4,2%.

ЦБ допускает, что инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора, если ЦБ увидит «признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году». Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Регулятор оставлял ее неизменной пять раз подряд.