Названы регионы России с наибольшим размером долгов по ЖКХ

По данным министра, в Подмосковье размер долгов по коммуналке без учета безнадежных долгов составил 68,9 миллиарда рублей. Второй в списке оказалась Москва с общим долгом в 41,5 миллиарда рублей. Замкнула тройку Республика Дагестан, где потребители за неуплату по ЖКХ задолжали 32,2 миллиарда рублей. В пятерку также попали Петербург и Чеченская Республика с показателями в 26,5 миллиарда и 26 миллиардов рублей соответственно. В общей сложности, заявил Файзуллин, к 1 апреля 2023-го размер долгов россиян по коммуналке оценили практически в 780 миллиардов рублей. При этом больше всего задолженностей — 337,5 миллиарда рублей — наблюдалось у тех граждан, у которых были прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Что касается просроченных долгов управляющих компаний и товариществ собственников жилья, то их размер составил 175,3 миллиарда рублей, а долг бюджетных организаций установился на уровне в 31,2 миллиарда рублей.