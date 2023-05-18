Рост ВВП РФ к 2026 году может достичь стабильных 3% ежегодно

"К 2026 году наши эксперты прогнозируют увеличение темпов роста ВВП России до стабильных 3% ежегодно, в том числе за счет восстановления потребительского спроса и создания, как я уже сказал, максимально благоприятной инвестиционной среды. Также инвестиционная активность компаний в первом квартале этого года выросла существенно. Особенно в строительстве, обрабатывающих производствах", - сказал он.