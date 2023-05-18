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Рост ВВП РФ к 2026 году может достичь стабильных 3% ежегодно

Рост ВВП РФ к 2026 году может достичь стабильных 3% ежегодно. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач в ходе Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"К 2026 году наши эксперты прогнозируют увеличение темпов роста ВВП России до стабильных 3% ежегодно, в том числе за счет восстановления потребительского спроса и создания, как я уже сказал, максимально благоприятной инвестиционной среды. Также инвестиционная активность компаний в первом квартале этого года выросла существенно. Особенно в строительстве, обрабатывающих производствах", - сказал он.

Замминистра отметил, что ситуация в экономике в России стабильная. Вольвач напомнил, что МЭР прогнозирует по итогам 2023 года рост экономики на уровне 1,2%.

"МВФ, даже они нам уже "рисуют" в 2023 году рост, правда, скромнее. Тем не менее важна тенденция, что даже международные финансовые институты, которые очень сложно заподозрить в ангажированности в сторону России, видят потенциал для восстановления и роста российской экономики", - сказал он.

По данным Росстата, ВВП РФ в I квартале 2023 года снизился на 1,9% к аналогичному периоду 2022 года. При этом оценки Росстата оказались выше оценок Минэкономразвития.

Согласно опубликованному обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 5,3%. МЭР ожидает роста реальных зарплат населения на 5,4%.

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