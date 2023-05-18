Комитет Госдумы одобрил ратификацию соглашения с КНР о прокладке газопровода

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие закона о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по «дальневосточному» маршруту, подписанного 31 января 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

В агентстве напомнили, что соглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции в районе Дальнереченска в РФ и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае. Проектирование, строительство и эксплуатация проекта лежит на «Газпроме» и Китайской национальной нефтегазовой компании.