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Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе

Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. Об этом сообщил зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко, передает «РИА Новости».

Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе
© ТАСС

«Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях», — сказал он.

Также Чернышенко напомнил, что в марте кубинские банкоматы начали принимать карты «Мир».

По его словам, в РФ ожидают, что в ближайшее время ими станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах страны.

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