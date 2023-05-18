Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе
Россия согласовывает формат работы банков РФ на Кубе и переходит на расчеты по проектам в рублях. Об этом сообщил зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко, передает «РИА Новости».
«Согласовываем формат работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях», — сказал он.
Также Чернышенко напомнил, что в марте кубинские банкоматы начали принимать карты «Мир».
По его словам, в РФ ожидают, что в ближайшее время ими станет возможно расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах страны.