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В Германии призвали дальше экономить электричество

Глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум заявил, что энергетический кризис в Германии ещё не подошёл к концу, поэтому жителям страны всё ещё нужно экономить электричество. Об этом сообщает Spiegel.

В Германии призвали дальше экономить электричество
© globallookpress.com

На вопрос, остался ли позади энергетический кризис, Бирнбаум ответил отрицательно.

«Зима была очень теплой, поэтому ситуация была лучше, чем ожидалось. Однако если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной», – заявил он.

Бирнбаум также добавил, что для преодоления кризиса граждане Германии должны продолжать экономить электроэнергию – топить дома до температуры 21°, а не 22°, а также мыть руки под холодной водой.

Ранее промышленники ФРГ призвали увеличить помощь компаниям, которые пострадали из-за энергокризиса.

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