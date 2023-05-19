Великобритания запретит импорт российских алмазов и металлов

Правительство Великобритании вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, основываясь на действующих запретах в отношении российского железа и стали", - отмечается в документе.

В нем напоминается, что весной 2022 года Лондон уже ввел санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса", а алмазы российского производства обложил дополнительными 35%-ными тарифами. Даты вступления в силу запретов на импорт алмазов, меди, никеля и алюминия из РФ не уточняются.

В заявлении также указывается, что Великобритания введет рестрикции в отношении 86 российских физических лиц и компаний военно-промышленного комплекса и сфер, обеспечивающих бюджет РФ экспортной выручкой.

"Наряду с этими торговыми мерами правительство готовит новые персональные распоряжения, нацеленные на 86 человек и компаний военно-промышленного комплекса <...>, а также на тех, кто связан с ключевыми потоками доходов в таких сферах, как энергетика, металлы и судоходство", - сообщили в канцелярии.

Список лиц и компаний, на которые будут распространены санкции, не приводится.

Заявление было опубликовано накануне открытия в японской Хиросиме трехдневного саммита Группы семи (G7). По словам Сунака, которые приводятся в коммюнике, "G7 остается едина перед лицом угрозы со стороны России и непоколебима в своей поддержке Украины".