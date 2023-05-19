Глав банков США предупредили о катастрофических последствиях дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с представителями более чем 20 американских банков, чтобы обсудить угрозу дефолта и варианты решения этой проблемы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное финансовым ведомством США.

В ходе встречи министр предупредила собеседников о катастрофических последствиях возможного дефолта и обозначила острую необходимость избежать такого развития событий. По ее словам, Конгрессу следует срочно решить вопрос о потолке государственного долга. Глава Министерства финансов США подчеркнула, что невозможность повысить этот показатель или приостановить его действие грозит крахом для бизнеса и экономики США.

Йеллен добавила, что банковская система США «стабильна и устойчива», а также все еще обладает достаточным «капиталом и ликвидностью». Ведомство продолжает следить за ситуацией в банковском секторе и готово оперативно реагировать на возможные изменения.