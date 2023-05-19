$80.04-0.7386.50-1.08

Великобритания назвала условие разморозки государственных активов России

Российские государственные активы в Великобритании останутся замороженными до тех пор, пока российские власти не дадут согласия на возмещение ущерба, причиненного Украине. Такое условие освобождения активов назвал британский МИД. Заявление министерства приводится в Москвы.

Великобритания назвала условие разморозки активов России
© Lenta.ru

«Министр иностранных дел [Джеймс Клеверли] подтверждает, что суверенные активы России останутся без движения до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — указано в пресс-релизе.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада заблокировали международные валютные резервы российского ЦБ в ответ на начало боевых действий на Украине. Минфин заявлял, что Россия лишилась доступа к половине своих резервов — около 300 миллиардам долларов (общий объем активов равен 640 миллиардам).

Лондон ввел новые санкции против России

Что касается подсанкционных российских граждан и компаний, в ноябре Великобритания заявила, что заморозила их активы на общую сумму 18,39 миллиарда фунтов (20,95 миллиарда долларов). В 2022 году британским правительством были введены санкции в отношении 1,3 тысячи российских физических и юридических лиц.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий