В России создадут реестр нуждающихся граждан

Реестр нуждающихся граждан создадут в России в 2023 году, его работу планируют запустить с начала 2024 года. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
"Самый главный вызов, который, я считаю, стоит перед нами в 2023 году с точки зрения подготовки и запуска с 1 января 2024 года, - это реестр нуждающихся граждан. Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта не потому, что были не готовы, а потому, что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал", - сказала она.
Голикова уточнила, что такой реестр позволит "истинно определить нуждающихся граждан", а также соотнести полученные данные с показателями Росстата.
Вице-премьер также добавила, что 35 млн россиян получают услуги по 31 мере соцподдержки по принципам социального казначейства, еще 11 мер планируют охватить в 2023 году.