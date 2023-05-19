Лондон будет готов пойти на снятие блокировки с государственных активов РФ, которые находятся под юрисдикцией Соединенного Королевства, в случае получения со стороны РФ согласия на выплату компенсации Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД, опубликованном в пятницу.

«Министр иностранных дел также объявил, что в соответствии с нашими законами российские государственные активы, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине», - говорится в сообщении.

Сегодня власти Великобритании ввели санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России. Так, под ограничения попали председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, глава эксплуатирующей ЗАЭС организации Олег Романенко, глава ГУП «Государственный зерновой оператор» Никита Бусел.

Также рестрикции вводят в отношении 24 российских граждан и организаций, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти» и 5 членов совета директоров «Транснефти». В санкционный список включили также 20 руководителей оборонных предприятий и компаний РФ, среди которых концерн «Калашников».