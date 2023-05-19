Россия запустит виртуальную карту «Мир» для иностранных туристов

Россия планирует в 2023 году запустить механизм виртуальных карт "Мир" для иностранных туристов из стран Ближнего Востока. Об этом заявил в ходе сессии на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир" в Казани заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Работаем в контексте жестких ограничений, есть вариант решения всех проблем. Речь идет об открытии виртуальной платежной карты "Мир" на территории проживания будущего туриста, который хочет приехать в Россию. Планируем этот механизм запустить до конца этого года" - сказал он.

По словам замминистра, нужно поменять законодательство, это обязательно будет сделано. Также предполагается решать и другие вопросы - введение взаимного безвизового режима со странами Ближнего Востока, открытие регулярного авиасообщения