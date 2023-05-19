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Россия в этом году запустит виртуальную карту "Мир" для иностранных туристов

Россия планирует в 2023 году запустить механизм виртуальных карт "Мир" для иностранных туристов из стран Ближнего Востока. Об этом заявил в ходе сессии на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир" в Казани заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Россия запустит виртуальную карту «Мир» для иностранных туристов
© ТАСС

"Работаем в контексте жестких ограничений, есть вариант решения всех проблем. Речь идет об открытии виртуальной платежной карты "Мир" на территории проживания будущего туриста, который хочет приехать в Россию. Планируем этот механизм запустить до конца этого года" - сказал он.

По словам замминистра, нужно поменять законодательство, это обязательно будет сделано. Также предполагается решать и другие вопросы - введение взаимного безвизового режима со странами Ближнего Востока, открытие регулярного авиасообщения

Как отметил Вахруков, потенциал туристического отмена со странами Ближнего Востока оценивается сейчас даже выше, чем было до ковида. В 2023 году регион посетят более 2 млн россиян, турпоток в страны Ближнего Востока вырастет в 1,5 раза, отметил Вахруков.

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