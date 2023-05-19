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СМИ: Россия нашла альтернативу западным санкциям в сфере грузоперевозок

Москве и Тегерану удалось договориться о соединении участков международного транспортного коридора «Север – Юг». Об этом сообщают «ИноСМИ» со ссылкой на Haqqin.

СМИ: Россия нашла альтернативу западным санкциям в сфере грузоперевозок
© globallookpress.com

Стороны подписали соответствующее соглашение.

Отмечается, что благодаря реализации проекта Россия сможет в сжатые сроки не только обеспечить большие объемы грузоперевозок в Индию, страны Персидского залива и Африку, но создать альтернативу Суэцкому каналу. А публикации говорится, что против этого выступают США.

В документе указано, что сторонам необходимо в течение года завершить проектные работы, а через год приступить к непосредственному строительству последнего сегмента железнодорожного транспортного маршрута «Север – Юг».

Со стороны Вашингтона последовала жесткая реакция на намерения Ирана и России по реализации транспортного коридора. В государственном департаменте указали на планы «следить и уделять пристальное внимание» последней сделке по железной дороге между Россией и Ираном.

По словам заместителя пресс-секретаря Веданта Пателя, любого рода попытки обойти рестрикции вызовут серьезную озабоченность.

Ранее Министерство экономического развития РФ и министерство культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.

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